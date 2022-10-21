41% россиян хотели бы перезимовать в другом регионе

Сервис Работа.ру провел исследование и выяснил, какие города россияне считают самыми комфортными для осенне-зимнего периода. В опросе приняли участие более 3000 пользователей сервиса из всех регионов страны.

При этом, 41% участников исследования хотели бы иметь возможность переехать, чтобы провести осенне-зимний сезон в другом городе или регионе.

Самым привлекательным городом «для зимовки» оказался Сочи (52%), его выбирают из-за теплого климата (74%), хорошей погоды (70%) и доступности рекреационных ресурсов (42%). В тройке городов для переезда на зиму также оказались Краснодар (28%) и Санкт-Петербург (14%). Опрошенные выбирали Краснодар по тем же критериям, что и Сочи. В северной столице отмечают развитую инфраструктуру (73%), большое количество мест для отдыха и развлечений (51%), а также разнообразие и доступность продуктов питания, в особенности — фруктов и овощей (34%).

В пятерке городов, в которых бы хотели перезимовать россияне также оказались Москва (13%) и Калининград (13%). Участники исследования отмечают, что в столице хорошо развита инфраструктура (69%), большое количество мест, где можно провести досуг (43%), также опрошенные считают, что климат Москвы мягче, чем во многих других регионах (37%). Калининград ценят за относительно теплый климат (59%), хорошую погоду (53%) и развитую инфраструктуру (47%).

В топ-10 городов, куда хотят переехать на зиму россияне, вошли также Ростов-на-Дону (9%), Казань (8%), Владивосток (5%) и Воронеж (5%).