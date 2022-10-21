Средний размер автокредита в сентябре составил 1,15 млн рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2022 года средний размер выданных автокредитов составил 1,15 млн руб., снизившись на 3,6% по сравнению с предыдущим месяцем (в августе 2022 года – 1,19 млн руб.).

Вместе с тем, по сравнению с февралем сокращение среднего размера автокредита составило 15,1% (в феврале 2022 года – 1,35 млн руб.), а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года - 5,5% (в сентябре 2021 года - 1,21 млн руб.).

В сентябре 2022 года самый большой средний размер выданных автокредитов в регионах РФ был отмечен в:

Москве (1,73 млн руб.),

Московской обл. (1,51 млн руб.),

Санкт-Петербурге (1,49 млн руб.),

Ленинградской обл. (1,37 млн руб.),

Новосибирской обл. (1,26 млн руб.).

Самое серьезное снижение среднего чека автокредита продемонстрировали:

Ставропольский край (-10,1%),

Тульская обл. (-9,8%),

Оренбургская обл. (-7,4%),

Омская обл. (-7,4%),

Краснодарский край (-6,8%).

При этом в ряде регионов средний размер автокредита, напротив, увеличился, в том числе, в Тюменской области (+3,5%), Пермском крае (+3,4%) и Саратовской области (+3,3%). В Москве и Санкт-Петербурге данный показатель за месяц снизился на 2,6% и 1,9% соответственно.

«После некоторого снижения в марте-апреле, в дальнейшем средний чек автокредитов стабилизировался, немного сократившись в сентябре, – отмечает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Помимо прочего, на ситуацию со средним чеком влияет возобновившаяся в июле государственная программа льготного автокредитования. Дело в том, что она распространяется только на новые автомобили отечественного производства, которые, в целом, дешевле новых иномарок. Кроме того, постепенно растет и доля кредитования на покупку автомобилей с пробегом, что также влияет на средний размер автокредита в сторону его уменьшения. Также стоит отметить, что определяющим критерием при принятии банками решения о выдаче автокредита и его параметрах по-прежнему является значение Персонального кредитного рейтинга (ПКР) заемщика».