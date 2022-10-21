Спрос на переезд в ОАЭ у россиян вырос в два раза

Эксперты компании Skolkovo Realty проанализировали динамику российского спроса на переезд и получение официального статуса в ОАЭ. В сентябре интерес вырос почти в 2 раза.

Российский спрос на переезд в Объединённые Арабские Эмираты и получение там официального статуса в сентябре 2022 года вырос на 92,72% относительно результата за август. Это самый резкий рост числа обращений с февраля текущего года, когда число запросов выросло на 138,78%.

Также по итогам сентября 2022 года зафиксирован резкий рост количества запросов на темы, связанные с получением официального статуса в ОАЭ, по сравнению с сентябрём 2021 года. Так, число обращений выросло на 492,74%.

В целом, за девять месяцев 2022 года, интерес россиян к возможности переезда в Объединённые Арабские Эмираты и получения там официального статуса вырос на 151,22% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и на 283,28% относительно девяти месяцев 2020 года.

«Сейчас новая система получения виз в ОАЭ позволяет людям, которые въезжают в качестве посетителей, оставаться в течение 60 дней, а не 30 дней. Так, например, родители могут спонсировать своих детей мужского пола до 25 лет, начиная с 18 лет, что позволяет им оставаться в стране после школы и университета. Новые визы не требуют принимающей стороны или спонсора, предлагают большую гибкость, многократный въезд, срок действия 60 дней и единую платформу для подачи заявок», – отметил генеральный директор компании Skolkovo Realty Борис Борискин.

Эксперт добавил, что новая система виз на жительство и разрешений на въезд предлагает новые виды видов на жительство для инвесторов, квалифицированных работников, самозанятых и членов семьи. Новые типы предоставляют индивидуальные преимущества для каждой категории.