Розничные клиенты СберСтрахования за 9 месяцев приобрели 8,5 млн полисов

За 9 месяцев 2022 года россияне приобрели в СберСтраховании 8,5 млн полисов — на 37% больше, чем за аналогичный период 2021 года. Общая стоимость оформленных полисов превысила 20,5 млрд рублей, рассказали SIA.RU в банке.

Лидером продаж — 4,5 млн полисов — стала программа «Сбереги финансы» , которая защищает деньги на картах и банковских счетах. Далее идут обязательное ипотечное страхование недвижимости (1,7 млн), добровольная «Защита дома» (693 тыс.), страхование путешественников (541 тыс.), ОСАГО (530 тыс.), «Защита от травм» (270 тыс.) и «Спортивная защита» (141 тыс.). Также в портфеле компании — защита от недобровольной потери работы , каско и страховка для домашних животных «Питомец под защитой».

Популярность почти всех программ выросла по сравнению с прошлым годом. Так, клиенты купили в 12 раз больше полисов каско и в 2,7 раза чаще выбирали «Спортивную защиту». Домашних животных по программе «Питомец под защитой» застраховали на 84% больше клиентов, деньги на картах по программе «Сбереги финансы» — на 64%.

Быстрее всего растут онлайн-продажи — это самый простой способ защитить самое дорогое. Если год назад жильё по программе «Защита дома» страховали онлайн 10% клиентов, то сейчас — уже 30%. Ипотечные дома и квартиры дистанционно застраховали 63% заёмщиков (было 46%).

Александр Абрамов, исполнительный директор СберСтрахования:

«СберСтрахование предлагает клиентам большой выбор страховых программ, которые позволят защититься от различных непредвиденных ситуаций: от ушиба до пожара в квартире. Каждый может самостоятельно выбрать сферу жизни, которая на данный момент или в перспективе нуждается в защите. Наличие полиса позволяет чувствовать себя в безопасности — при наступлении страхового случая расходы покроет компания».