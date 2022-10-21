Клиенты ВТБ увеличили спрос на российские автомобили в 4,5 раза

Спрос на отечественные автомобили у заемщиков ВТБ с июня по сентябрь вырос в 4,5 раза. Сейчас на них выдается уже каждый второй кредит. Эксперты банка объясняют такую динамику эффектом от запуска программы господдержки, рассказали SIA.RU в банке.

Наибольшей популярностью среди отечественных марок у клиентов пользуются автомобили Lada. Их доля в выдачах автокредитов составляет 43%. Всего с начала года на их покупку почти 8 тысяч заёмщиков ВТБ взяли кредиты на 5,6 млрд рублей.

"Начиная с июля, доля российских автомобилей в продажах кредитов стала активно расти, и сейчас мы оформляем по ним уже каждую вторую сделку. На этот тренд влияет несколько факторов. Во-первых, активная реализация госпрограммы, которая поддержала отечественный автопром и спрос на него со стороны розничных клиентов. Второй фактор – это уход с рынка западных брендов, которые помимо российских марок активно замещают китайские автомобили, в первую очередь – Haval. По нашей оценке, такой тренд продолжится до конца года, и доля российских и китайских брендов в продажах кредитов на новые автомобили может достичь 90%", - прокомментировал вице-президент, начальник управления организации продаж автокредитов ВТБ Владимир Высоцкий.

Он добавил, что Haval впервые вошел в ТОП-5 наиболее популярных марок у клиентов в сентябре на фоне включения в периметр госпрограммы автомобилей из КНР. Всего с момента запуска ее обновленных условий ВТБ предоставил на покупку Haval более 230 млн рублей. Общий объем сделок по госпрограмме превысил 3 млрд рублей.

Всего с начала года банк выдал на покупку транспортных средств около 38 тысяч кредитов на 47,5 млрд рублей.