Мебельный склад сгорел в Усолье-Сибирском на площади в 200 квадратных метров

Пожар произошел сегодня вечером на мебельном складе в городе Усолье-Сибирском Иркутской области, площадь возгорания – 200 квадратных метров, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

Пожарные подразделения работали на месте возгорания по повышенному номеру из-за угрозы распространения огня на большую площадь. В тушении были задействованы восемь пожарных расчетов. Ликвидировать огонь удалось в 17:39.

Работа огнеборцев осложнялась конструктивными особенностями склада и наличием горючего материала. Пострадавших нет.