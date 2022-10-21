Иркутские призывные комиссии дискредитируют решения федеральной власти – депутат Госдумы

Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский в своем Telegram-канале раскритиковал работу Иркутского областного военкомата и региональных призывных комиссий, отметив, что последние дискредитируют решения федеральной власти.

«Наши мобилизованные ребята из учебок уже направляются в зону СВО, а между тем только на текущий момент у меня есть информация о том, что 10 многодетных отцов своевременно не возвращены домой, несмотря на разъяснения Генштаба и замминистра обороны Николая Панкова, данные на пленарном заседании Госдумы», – сообщил Якубовский.

По его словам, «Иркутский областной военкомат занял абсолютно пассивную позицию. Более того, и областная, и районные призывные комиссии в своих отказах ссылаются на законодательную неурегулированность, отправляют в воинские части и так далее, порождая хаос и дискредитируя решения федеральной власти», – заявил депутат.

Александр Якубовский сообщил, что направил запросы Генеральному прокурору РФ и Министру обороны РФ, «приложив поименный список многодетных отцов и нелепые отписки военкоматов». Он намерен добавиться возвращения ошибочно призванных мужчин домой.