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Иркутские призывные комиссии дискредитируют решения федеральной власти – депутат Госдумы

Депутат Госдумы от Иркутской области Александр Якубовский в своем Telegram-канале раскритиковал работу Иркутского областного военкомата и региональных призывных комиссий, отметив, что последние дискредитируют решения федеральной власти.

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«Наши мобилизованные ребята из учебок уже направляются в зону СВО, а между тем только на текущий момент у меня есть информация о том, что 10 многодетных отцов своевременно не возвращены домой, несмотря на разъяснения Генштаба и замминистра обороны Николая Панкова, данные на пленарном заседании Госдумы», – сообщил Якубовский.

По его словам, «Иркутский областной военкомат занял абсолютно пассивную позицию. Более того, и областная, и районные призывные комиссии в своих отказах ссылаются на законодательную неурегулированность, отправляют в воинские части и так далее, порождая хаос и дискредитируя решения федеральной власти», – заявил депутат.

Александр Якубовский сообщил, что направил запросы Генеральному прокурору РФ и Министру обороны РФ, «приложив поименный список многодетных отцов и нелепые отписки военкоматов». Он намерен добавиться возвращения ошибочно призванных мужчин домой.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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