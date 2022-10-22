Учительница из Братска взяла в кредит и заняла 1 млн рублей, чтобы отдать его мошенникам

Мошенники обманули 67-летнюю учительницу из города Братска Иркутской области более чем на 1 млн рублей – большую часть суммы потерпевшая взяла в кредит, остальную часть суммы заняла у знакомых, сообщает региональная полиция.

Педагог пояснила полицейским, что ей в течение пяти дней многократно звонили неизвестные. Злоумышленники представлялись сотрудниками силовых ведомств и кредитных организаций. Они сообщали о якобы несанкционированных попытках оформить на имя собеседницы кредиты на сотни тысяч рублей.

Чтобы избежать этих операций звонившие предложили женщине самой оформить кредиты, а полученные деньги перевести на якобы защищенные счета ради безопасности. «Установив доверие с потерпевшей, лжебанкиры ежедневно выманивали финансовые средства под разными предлогами – оплатить комиссию на открытие счета, увеличить налоговую компенсацию, защитить банковскую ячейку. Когда взятые в кредит деньги закончились, жертва стала занимать требуемые вымогателями суммы у знакомых», – рассказали в полиции.

Пожилая братчанка почувствовала неладное лишь в тот момент, когда ей сказали взять документы на квартиру, отправиться в банк и оформить заем под залог своей недвижимости. После этого она решила обратиться в полицию, где также пояснила, что неоднократно слышала о подобных способах обмана в СМИ, а на работе регулярно проводятся профилактические беседы, однако, не думала, что такое может произойти и с ней.

Решается вопрос о возбуждении дела по статье «Мошенничество».