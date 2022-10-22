СК начал проверку по факту сноса памятника «Борцам революции» в Иркутске

Следователи начали доследственную проверку по факту сноса памятника «Борцам революции» в Иркутске – из СМИ ведомству стало известно ,что объект был снесен несколько лет назад, и до сих пор его не восстановили, сообщает 22 октября пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, памятник был демонтирован еще в 2017 году. По данным СМИ, с этого времени никаких работ по восстановлению объекта не проведено. Проверка организована по статье «Уничтожение или повреждение объектов культурного наследия (памятников истории и культуры), включенных в единый государственный реестр».

В рамках проверки будут изучены необходимые документы по реставрации данного мемориала и​ реконструкции прилегающей территории. Кроме того, действиям должностных лиц администрации Иркутска, ответственных за вышеуказанные работы, будет дана правовая оценка.

Монумент «Борцам революции» скульпторов Г. И. Мотовилова и М. Н. Нефедова был установлен у входа в Иерусалимский мемориальный парк (бывший ЦПКиО) 8 ноября 1940 года. Скульптурная группа была отлита из бетона, постамент, сложенный из кирпича, оштукатурен. Скульптурная группа имела в высоту 3,5 метра, общая же высота памятника составляла 10 метров.

Мемориал являлся объектом культурного наследия, состоял на государственной охране местного значения. На мраморной доске, укрепленной на постаменте, вырезан текст: «Героям, погибшим в борьбе за Власть Советов во время восстания против колчаковщины в Иркутске 24 декабря – 4 января 1920».