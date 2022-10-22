Кабмин РФ утвердил отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для мобилизованных

Правительство России 22 октября утвердило отсрочку по уплате налогов и страховых взносов для граждан, призванных в рамках частичной мобилизации, сообщает пресс-служба кабмина.

«Гражданам, призванным на военную службу в рамках частичной мобилизации, предоставлена отсрочка по уплате налогов, сборов и страховых взносов, а также продлены сроки предоставления налоговых деклараций и отчетов о движении денежных средств по счетам», – говорится в сообщении. Постановление об этом подписал председатель правительства Михаил Мишустин.

Решение в том числе распространяется на предпринимателей, которые являются руководителями и одновременно единственными учредителями своих компаний. Отсрочка будет действовать не только в течение всего периода прохождения военной службы, но и еще несколько месяцев после ее завершения.

Для уплаты налогов и страховых взносов отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 28-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы включительно.

Для предоставления налоговых деклараций отсрочка будет рассчитываться со дня окончания военной службы до 25-го числа третьего месяца после дня окончания военной службы включительно.

Уплатить накопившуюся задолженность можно будет в рассрочку. Размер первого платежа составит одну шестую всего долга, а в дальнейшем можно будет гасить его ежемесячно равными частями.