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Теплоснабжающие организации задолжали энергосбытовой компании 8 млн рублей в Приангарье

Организации, осуществляющие эксплуатацию котельных, задолжали энергосбытовой компании в Иркутском районе 8 млн рублей, сообщает региональная прокуратура.

Установлено, что между энергосбытовой компанией и организациями были заключены договоры энергоснабжения. «Ввиду нарушения договорных обязательств о порядке оплаты перед энергосбытовой компанией с января 2022 г. образовалась задолженность за поставленную электроэнергию в размере более 8 млн рублей. Это могло повлечь приостановление либо ограничение подачи электроснабжения, и как следствие – способствовать перебоям при оказании услуг по отоплению», – пояснили в прокуратуре.

После прокурорского вмешательства образовавшаяся перед поставщиком электроэнергии задолженность полностью погашена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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