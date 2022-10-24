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РУСАЛ подал иск о защите интересов акционеров «Норникеля»

РУСАЛ подал иск в Высокий суд в Лондоне против Владимира Потанина и его компании Whiteleave Holdings Limited, рассказали SIA.RU в компании.

 Претензии РУСАЛа связаны с неисполнением господином Потаниным своих обязанностей управляющего партнера в ПАО ГМК «Норильский никель». Под управлением г-на Потанина «Норникель» утратил ряд бизнес-активов, которые играли ключевую роль в деятельности группы. Это привело к тому, что «Норникель» и его акционеры понесли существенные убытки.

РУСАЛ считает, что главой «Норникеля» должен стать независимый руководитель, обладающий необходимыми профессиональными компетенциями. Также компания настаивает на возмещении убытков, нанесенных деятельностью г-на Потанина, и на реализации других средств защиты своих прав. Размер убытков должен определить суд.

В течение длительного времени РУСАЛ пытался вступить в конструктивные переговоры с г-ном Потаниным для внесудебного урегулирования озвученных претензий. Однако эти попытки не увенчались успехом и теперь РУСАЛ должен следовать процедуре рассмотрения споров, предусмотренной соглашением акционеров 2012 года, в соответствии с которой требования должны предъявляться в Высокий суд в Лондоне.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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