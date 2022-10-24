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РУСАЛ отрицает причастность к делу Усса

В обвинительном заключении Министерства юстиций США (Минюст) упоминается «российская алюминиевая компания», которая находилась под санкциями США с 6 апреля 2018 года по 27 января 2019 года.

Насколько известно РУСАЛу, он не участвовал в закупках нефти из Венесуэлы, о которых говорится в обвинительном заключении.  РУСАЛ стремится соблюдать все применимые законы и нормативные акты, включая законы о санкциях и экспортном контроле.  Учитывая это обязательство, в связи с обвинениями, содержащимися в обвинительном заключении, РУСАЛ проводит тщательное расследование в отношении этих обвинений и предпримет любые действия, которые могут быть уместны в результате, заявили в компании.

Наконец, РУСАЛ отвергает содержащееся в пресс-релизе Минюста утверждение о том, что упомянутая в нем «российская алюминиевая компания» «контролируется олигархом, находящимся под санкциями». Это утверждение не соответствует действительности.  РУСАЛ не контролируется каким-либо физическим или юридическим лицом, находящимся под санкциями.  Действительно, Соединенные Штаты признали, что РУСАЛ, который был включен в санкционный список США 6 апреля 2018 года, был исключен из этого списка в январе 2019 года после реорганизации и реализации мер по соблюдению требований, которые, среди прочего, «разорвали» контроль, ранее принадлежавший Олегу Дерипаске, который по-прежнему находится под санкциями США.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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