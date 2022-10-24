Российские банкоматы могут оказаться не готовы к новым сторублевкам

Только 20% банкоматов в России готовы к приему новой купюры номиналом 100 рублей, рассказали «Известиям» в Ассоциации банков России.

Проблема связана с тем, что устройства поставлялись из-за рубежа и в основном теми компаниями, которые на фоне санкций ушли с российского рынка. По стратегии ЦБ, в 2022-м планировалось заменить банкноты в 100 рублей, в следующем — тысячные и пятитысячные, а остальные номиналы — каждый последующий год.

Однако в АБР предложили запустить в оборот все банкноты не раньше 2024 года, чтобы вопрос с банкоматами успел решиться. Новые купюры будут поступать в обращение по мере готовности банковской инфраструктуры, сообщили в регуляторе.