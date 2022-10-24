Samsung активно набирает сотрудников в России

Samsung активно набирает персонал в России, несмотря на заявления о сворачивании бизнеса, узнали «Известия».

Сейчас в московском офисе компании открыто 22 вакансии, среди них — менеджеры по продажам, логистике, работе с партнерами и клиентами. Ищут и специалиста, который будет отвечать за маркетинговые активности, связанные с поколением Z.

Эксперты полагают, что у Samsung «есть стойкое желание остаться в России» и она направит усилия на продажи своих гаджетов через партнеров. В самой компании при этом говорят, что вакансии открыты «в рамках стандартного процесса найма». «Известия» разбирались, означает ли это, что в Samsung задумались об официальном возобновлении поставок и полноценном возвращении в Россию.