Индекс промпроизводства за сентябрь вырос на 1,2%

Индекс цен в промышленном производстве Иркутской области за сентябрь 2022 года к предыдущему месяцу составил 101,2%, при этом продукция, реализованная на внутреннем рынке, подорожала на 2,2%, экспортная подешевела на 1,6%. Данные приводит Иркутскстат.

Наибольший рост цен произошел в добыче и обогащении железной руды – на 15,6%.

Кроме того, подорожали нефть, продукция целлюлозно-бумажного производства и деревообработки, реализованные внутри страны (соответственно на 5,5%, 4,5% и 2,8%), а также экспортируемый алюминий (на 4%), электроэнергия (на 2,7%), кабели и кабельная арматура (на 2,4%).

Вместе с тем подешевели уголь и нефтепродукты (соответственно на 11,5% и 7,4%, главным образом, за счет экспорта).

Снижение цен (около 4%) отмечено на золотодобывающих предприятиях и в производстве пластмассовых изделий, на 3% – в производстве лекарственных средств, на 2,6% – изделий из бетона, на 1,2% – химических веществ и продуктов.