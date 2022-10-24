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А-Клуб запустил гастрономические сеты c известными московскими шеф-поварами

А-Клуб предложил гостям ресторанов «Гвидон» и «Сахалин» гастрономические Black сеты от А-Клуба в исполнении ведущих московских шеф-поваров. Вдохновением для Black сетов стал символ успеха от А-Клуба – чёрная уточка.

Меню сетов разработали шеф-повара, удостоенные звезды Michelin – Анатолий Казаков, шеф-повар рыбного ресторан «Гвидон», и Алексей Когай, шеф-повар рыбного ресторана «Сахалин». Шеф-повара выбрали сезонные и фермерские продукты, а также дикоросы. В меню преимущественно морепродукты: гребешок, лакедра, краб, тунец, креветка, черная треска, а десертную карту представляют мороженое из каштанов и шоколадный десерт с малиной.

Black сеты стали первыми гастрономическими сетами в меню обоих ресторанов. Попробовать гастрономические Black сеты можно до конца года.

А-Клуб – закрытое деловое сообщество Альфа-Банка. Управляет крупным частным капиталом, предлагает лучшие инвестиционные и финансовые решения.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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