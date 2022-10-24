В Банке России рассказали об оформлении кредитных каникул для мобилизованных и участников СВО

Требование о кредитных каникулах может направить не только сам военнослужащий, но и другой человек, имеющий доверенность, в том числе в простой письменной форме.

Документы, подтверждающие право на кредитные каникулы, также могут быть представлены иными лицами, доверенности для этого не требуется. Этими документами могут быть выписки из приказов командира военной части или военного комиссариата и другие. Об этом говорится в информационном письме Банка России.

Кредиторам также рекомендуется не запрашивать подтверждающие документы, если есть основания полагать, что заемщик имеет право на кредитные каникулы (например, при зачислении на его счет денежного довольствия военнослужащего). То, что человек в ответ на запрос не представил документы, не может быть поводом для отказа — он вправе сделать это в течение 30 дней после прекращения участия в СВО, напоминает Банк России.

В письме приводится перечень документов, которые, по мнению регулятора, достаточны для оформления каникул по кредитам и займам членов семей мобилизованных и участников СВО. Так, для супруги — это свидетельство о заключении брака, для иждивенцев — акт органа опеки о назначении военнослужащего опекуном или попечителем либо решение суда об установлении факта нахождения лица на иждивении военнослужащего.

Банк России подчеркивает, что добровольцы — участники СВО и члены их семей также имеют право на кредитные каникулы.

Ранее Банк России обратил внимание банков и других кредиторов на необходимость разместить на своих сайтах информацию об условиях кредитных каникул для участников СВО и провести обучение сотрудников своих офисов по этой теме.