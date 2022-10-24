Банк Уралсиб в Красноярске принял участие в Банковской конференции 2022

20 октября 2022 года Банк Уралсиб принял участие в осенней Банковской конференции 2022, организатором которой выступил Красноярский Союз риелторов, рассказали SIA.RU в банке.

Мероприятие проходило в МВДЦ «Сибирь», в нем приняли участие более ста участников рынка недвижимости Красноярска. Конференция была посвящена мерам, способствующим повышению скорости проведения ипотечных сделок, увеличению их количества, а также развитию партнерских отношений.

На встрече все желающие смогли задать вопросы профильным специалистам Банка Уралсиб, которые помогли составить протрет заемщика, разобраться в тонкостях и нюансах использования материнского капитала при оформлении ипотечного займа и рефинансировании, а также дали другие полезные советы.

«Эта конференция – важное и своевременное мероприятие для всех участников рынка недвижимости Красноярска. Мы получили возможность ответить на десятки вопросов риелторов, уверена, наша совместная работа будет способствовать увеличению количества заявок на ипотечные кредиты. Это позволит расширить клиентскую базу банка, укрепить взаимоотношения с агентствами недвижимости», – отметила Управляющий филиалом ПАО «БАНК УРАЛСИБ» в г. Новосибирске Наталья Голубева.