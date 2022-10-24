Новости

Теперь клиенты Cолид Банка могут проводить платежи в турецких лирах

Читайте также:

Египет намерен отказаться от привязки нацвалюты к доллару
24 октября 2022
Прогноз курса доллара на 24-28 октября
24 октября 2022

Теперь клиенты Солид Банка по всей России могут проводить платежи в турецких лирах в адрес клиентов AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. В конце июля 2022 года состоялась встреча представителей АО «Солид Банк» с коллегами из турецкого банка AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. На встрече был подписан договор об открытии ностро счетов в AKTIF YATIRIM BANKASI A.S., а также обсуждался вопрос об открытии лоро счетов AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. в Солид Банке.

– Благодаря состоявшейся бизнес-поездке у клиентов Солид Банка появилась возможность проводить платежи в долларах турецким контрагентам в определенные банки Турции, – говорится в сообщении банка.

Стоит отметить, что Солид Банк понимает и учитывает возросший интерес юридических лиц в России к работе с партнерами из Турции, поэтому стремится расширить список банков для платежей в лирах.


/ Сибирское Информационное Агентство /
Подпишитесь на наш Telegram-канал SIA.RU: Главное
Материалы сюжета "#доллар #валюта #евро Прогноз курса доллара. Прогноз курсов валют":
Все материалы сюжета (664)


Реклама на сайте

СУ-30 упал в Иркутске, последние новости
Режим ЧС ввели на территории Ленинского округа в Иркутске из-за крушения СУ-30
Пострадавшие от падения самолета в Иркутске получат по 100 тыс. рублей
150 домов остались без электричества из-за падения самолета СУ-30 в Иркутске
Все материалы сюжета

Реклама на сайте

Все новости | Экономика | Валюта | Деньги | Страхование | Недвижимость | Ценные бумаги | Компании