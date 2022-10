Теперь клиенты Cолид Банка могут проводить платежи в турецких лирах

Теперь клиенты Солид Банка по всей России могут проводить платежи в турецких лирах в адрес клиентов AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. В конце июля 2022 года состоялась встреча представителей АО «Солид Банк» с коллегами из турецкого банка AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. На встрече был подписан договор об открытии ностро счетов в AKTIF YATIRIM BANKASI A.S., а также обсуждался вопрос об открытии лоро счетов AKTIF YATIRIM BANKASI A.S. в Солид Банке.

– Благодаря состоявшейся бизнес-поездке у клиентов Солид Банка появилась возможность проводить платежи в долларах турецким контрагентам в определенные банки Турции, – говорится в сообщении банка.

Стоит отметить, что Солид Банк понимает и учитывает возросший интерес юридических лиц в России к работе с партнерами из Турции, поэтому стремится расширить список банков для платежей в лирах.