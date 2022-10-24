Встреча с фотографом Алексеем Сулимовым пройдет 29 октября в галерее Виктора Бронштейна в Иркутске

Сейчас Алексей Сулимов – известный фотограф, а двенадцать лет назад он работал на заводе в Усолье, рассказали SIA.RU в пресс-службе галереи.

Там ему, ни разу не державшему камеру в руках, дали задание отснять запчасти. Директор отметил работу фотографа премией, которая пошла на покупку первого фотоаппарата.

После этого Алексей пробовал снимать в разных жанрах, но благодаря интересу к людям и их историям остановился на портрете. Он создал авторский проект #основаиркутска, в формате которого снимает портреты творческих людей, развивающих город.

На встрече Алексей расскажет о пути современного фотографа – любознательности и интересе к истории, искусству и культуре; о роли комьюнити в творческом поиске и страхе быть непонятым.

На основе работ мастеров с мировой известностью: Питера Линдберга, Хельмута Ньютона, Юсуфа Карша и Ирвина Пенна – а также на примере своих снимков он покажет различные подходы и приемы к созданию портретных фотографий.

– Встреча будет интересна для любого ищущего и исследующего себя человека. Некоторых новые знания сподвигнут на личные изменения, другие же просто хорошо проведут время, – говорит Алексей.

Начало мероприятия в 18.00. Возрастное ограничение 18+. Стоимость входных билетов – 350 рублей. Приобрести их можно на месте или онлайн. Мероприятие пройдет в залах галереи по адресу: г. Иркутск, ул. Октябрьской Революции, д. 3.