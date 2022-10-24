Шесть правил инвестирования в кризис

Владимир Путин на прошлой неделе объявил о введении военного положения в нескольких регионах. На этом фоне индекс Мосбиржи упал на 4%, но сразу после выступления президента начал быстро восстанавливаться. Как считает эксперт БКС Мир инвестиций Максим Шеин, видимо, инвесторы просто начали привыкать к перманентному кризису. Однако вопрос – что делать с портфелем в кризис – остается одним из самых популярных. Что покупать, от чего избавляться? Свои рекомендации эксперт даёт в еженедельном шоу «Без плохих новостей».

Правило первое.

– Если вы хотите разместить капитал менее, чем на год, никаких инвестиционных продуктов в вашем портфеле не должно быть. Только сберегательные, где вы заранее знаете, сколько заработаете. Это облигации, депозиты, структурные продукты с гарантией возврата. Почему? Вероятность того, что на акциях вы обгоните за год облигации по доходности, равна 55%. Так, что смысла соваться в инвестиционные продукты, на таком сроке нет.

Правило второе.

– При растущих процентных ставках в портфеле не должно быть облигаций со средним сроком погашения – 4-5-6-7 лет. Только короткие. Это я говорю про инструменты в иностранной валюте, прежде всего. Тогда у вас будет возможность переходить под всё более высокую доходность . И очень вероятно, что по американским гособлигациям в ближайшие пару лет доходность будет двухзначная.

Правило третье.

– Не увлекаетесь игрой на понижение на рынке акций. На медвежьих рынках обычно самые большие коррекции в сторону повышения, поэтому большая вероятность, что вас просто размотает.

Правило четвёртое.

– Если вы инвестируете в акции, не засиживайся в них, закрывайте убыточные позиции, в конечном итоге, любая стратегия изначально подразумевает, что у вас могут быть убыточные сделки.

Правило пятое.

– Размещайте часть капитала в резервные металлы, типа золота или серебра. При этом предпочтительнее в физические активы, несмотря на значительные затраты на хранение. Как сказал мне один знакомый, в случае кризиса, ты, Максим, свои фьючерсы, что ли будешь кушать?

Правило шестое.

– Не спешите с выводами. Если что-то упало в цене на следующий день после того, как вы это купили, это ещё не значит, что вы совершили ошибку. Исповедуйте системный подход. Будьте последовательны. Помните, порядок бьёт класс.