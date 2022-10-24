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Спрос на жилье в Москве начал восстанавливаться

Звонков от покупателей сейчас поступает в среднем на 12% больше, сообщили РИА Недвижимость в нескольких риелторских компаниях.

Тенденцию подтвердили и в «Метриуме». По словам управляющего партнера компании Надежды Коркки, осложнялась ситуация и тем, что в то время в ряде банков перестали консультировать заемщиков, потенциально попадающих под призыв по частичной мобилизации.

Спрос на покупку жилья начал восстанавливаться в начале октября, а вторая волна его роста пришлась на дни после объявления о завершении частичной мобилизации в столице.

«С начала октября спрос вырос уже на 12% в сравнении с концом сентября. А количество задатков в первые два дня после объявления о завершении частичной мобилизации выросло сразу на 25%. В том числе за счет тех сделок, которые были на паузе», – прокомментировала она.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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