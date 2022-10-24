Праздник чтения «День Ч» в Киренске и Иркутске привлек более 500 человек

Праздник чтения «День Ч» привлек более 500 детей и взрослых в Киренске и Иркутске с 11 по 15 октября. Генеральным спонсором проекта с 2018 года выступает Иркутская нефтяная компания, рассказали в пресс-службе проекта.

Эксперты детского чтения, иллюстраторы, писатели из Иркутска и Москвы провели дискуссии и лекции для библиотекарей, педагогов и родителей, творческие встречи, мастер-классы для детей и подростков.

Праздник чтения «День Ч» в Киренске прошел впервые, соорганизатором мероприятия выступила Межпоселенческая библиотека Киренского района.

Программа праздника чтения в Киренске включила более 15 событий: презентации новых книг, обсуждение методов работы с познавательной литературой, обсуждение со школьниками стихов современных авторов.

– Программа праздника чтения была обширной и включала рекомендации, профессиональные находки как для педагогов, библиотекарей, работников культуры, так и для подростков и детей, которые не скрывали своего восторга и интереса, задавая множество вопросов. Книга – это и наша история, и день сегодняшний, и обязательно будущее, поэтому так необходимо пробуждать интерес к книге у подрастающего поколения. А «День Ч» – отличный повод взять в руки книгу и почитать и для детей, и для взрослых, – прокомментировала директор МКУ «Межпоселенческая библиотека» МО «Киренский район» Оксана Унжакова.

Также в рамках осеннего «Дня Ч» в Киренске открылась выставка книжной иллюстрации «МОРС». С работами участников Международного независимого фестиваля книжной иллюстрации и визуальной литературы можно будет познакомиться на площадках Межпоселенческой библиотеки до 12 декабря.

Программа осеннего праздника чтения продолжилась 15 октября в Иркутске. Дети и взрослые слушали сказки, общались с писателями, создавали собственные книги и журналы. «День Ч» прошел в Доме на Иерусалимской горе при поддержке городской администрации.