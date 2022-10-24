Игорь Кобзев рассказал о погибших в Иркутске пилотах Су-30

Губернатор Иркутской области посетил семьи погибших.

Виктор Крюков и Максим Конюшин. Фото из Телеграм-канала губернатора Иркутской области Игоря Кобзева

Майор Виктор Крюков родом из Украины. Родился в семье военного летчика. С отличием окончил Краснодарский военный авиационный институт. Военный летчик второго класса, лётчик-испытатель 3 класса. Выполнял испытательные полеты в Ахтубинске. 10 лет назад с супругой переехал в Иркутск и летал уже здесь.

Максим Конюшин работал на авиазаводе с 2015 года. Родился в Приморье. Окончил Военно-воздушную инженерную академию им. проф. Жуковского по специальности испытания летательных аппаратов. Награжден медалями Министерства обороны РФ «За отличие в военной службе» III, II и I степени. Два года назад ему присвоено звание «Заслуженный летчик-испытатель РФ». У Максима остались жена и двое детей.

«Скорбим вместе с родными и близкими погибших летчиков. Светлая память», – пишет Игорь Кобзев.

Напомним, что вечером 23 октября истребитель Су-30 упал на жилой дом по адресу ул. Пржевальского, 32. Оба пилота погибли. Из местных жителей никто не пострадал.