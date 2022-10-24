В Сибэкспоцентре пройдет выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» с 3 по 6 ноября

С 3 по 6 ноября 2022 года пройдет «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» - это выставка для жителей города и гостей, здесь можно узнать больше о недвижимости в Иркутске и других регионах, инвестициях, дизайне и многом другом.

Зачем идти на выставку?

Если вы ищите для себя идеальное место для жизни;

Чтобы узнать о новых объектах недвижимости Иркутска;

Получить консультацию о нюансах приёмки квартиры от застройщика;

Сравнить предложения от застройщиков в одном месте;

Увидеть свежие разработки в сфере интерьера;

Узнать для чего вам дизайнер и как сделать ремонт во время санкций;

Как грамотно сделать планировку;

Как семье разместиться на 36 квадратах;

Узнать о инвестициях в недвижимость;

Как рассчитать жилую площадь под вашу семью при строительстве дома.

Участники выставки представят следующие направления:

Многоэтажное, малоэтажное строительство

Банковские услуги

Коттеджные посёлки

Архитектурно-строительные компании

Дизайнеры интерьеров

Производство композитных бассейнов

В рамках выставки пройдет много интересных мероприятия для посетителей:

Новостройки города: обзор недвижимости Иркутска. Проводит Агентство недвижимости «Century 21»;

Конференция «Антикризисная мини-конференция» Организатор Дизайн Акселератор;

Презентации новостроек;

Тур по CRM RealtyRuler - обзор возможностей! Проводит RealtyVision.ru, руководитель проекта CRM RealtyRuler Евгений Лазарев;

Марафон для новосёлов «Инструктаж к новоселью. О нюансах приёмки квартиры от застройщика». Проводит Юридическая компания «Президиум»;

«Открытый урок Академии инвесторов». Проводит Туманова Светлана, Инвест-агентство «ProDoma»;

Мастер-класс «Как продавать недвижимость, когда рынок стоит. Инструменты, тренды». Проводят Панчукова Ирина, Смоляк Анастасия;

«Ремонт с дизайнером во время санкций». Проводит дизайнер интерьера Стрелова Евгения, Дизайн Акселератор;

«Жить или проживать? Правила грамотной планировки». Проводит дизайнер интерьера Никишева Светлана, Дизайн Акселератор;

«Как рассчитать жилую площадь под вашу семью при строительстве дома». Проводит архитектор Цымбалюк Светлана, Дизайн Акселератор;

«Возможности вашей планировки». Проводит Шестакова Мария, дизайнер интерьера Дизайн Акселератор;

Марафон для новосёлов «Инструктаж к новоселью. О нюансах приёмки квартиры от застройщика». Проводит Юридическая компания «Президиум»;

«Как вписаться в бюджет при ремонте». Проводит дизайнер/архитектор Юшкова Евгения, Дизайн Акселератор;

«Совместная работа архитектора и дизайнера, почему это выгодно заказчику?» Проводят архитектор Бирюкова Наталья и дизайнер интерьера Дедкова Юлия, Дизайн Акселератор;

«Для чего вам дизайнер?». Проводит дизайнер интерьера Бадяева Мария, Дизайн Акселератор:

«Маленькие квартиры: как семье разместиться на 36 квадратах».

«Сибэскпоцентр» приглашает ознакомиться с экспозицией выставки и принять участие в программе!

Время работы выставки с 10:00 до 18:00. Место проведения: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 1 павильон ВК «Сибэкспоцентр»

Подробней о выставке на сайте sibexpo.ru

Контакты:

+7(3952)35-29-00, info@sibexpo.ru