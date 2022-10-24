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В Сибэкспоцентре пройдет выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» с 3 по 6 ноября

С 3 по 6 ноября 2022 года пройдет «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» - это выставка для жителей города и гостей, здесь можно узнать больше о недвижимости в Иркутске и других регионах, инвестициях, дизайне и многом другом.

Зачем идти на выставку?

  • Если вы ищите для себя идеальное место для жизни;
  • Чтобы узнать о новых объектах недвижимости Иркутска;
  • Получить консультацию о нюансах приёмки квартиры от застройщика;
  • Сравнить предложения от застройщиков в одном месте;
  • Увидеть свежие разработки в сфере интерьера;
  • Узнать для чего вам дизайнер и как сделать ремонт во время санкций;
  • Как грамотно сделать планировку;
  • Как семье разместиться на 36 квадратах;
  • Узнать о инвестициях в недвижимость;
  • Как рассчитать жилую площадь под вашу семью при строительстве дома.

Участники выставки представят следующие направления:

  • Многоэтажное, малоэтажное строительство
  • Банковские услуги
  • Коттеджные посёлки
  • Архитектурно-строительные компании
  • Дизайнеры интерьеров
  • Производство композитных бассейнов

В рамках выставки пройдет много интересных мероприятия для посетителей:

  • Новостройки города: обзор недвижимости Иркутска. Проводит Агентство недвижимости «Century 21»;
  • Конференция «Антикризисная мини-конференция» Организатор Дизайн Акселератор;
  • Презентации новостроек;
  • Тур по CRM RealtyRuler - обзор возможностей! Проводит RealtyVision.ru, руководитель проекта CRM RealtyRuler Евгений Лазарев;
  • Марафон для новосёлов «Инструктаж к новоселью.  О нюансах приёмки квартиры от застройщика». Проводит Юридическая компания «Президиум»;
  • «Открытый урок Академии инвесторов». Проводит Туманова Светлана, Инвест-агентство «ProDoma»;
  • Мастер-класс «Как продавать недвижимость, когда рынок стоит. Инструменты, тренды». Проводят Панчукова Ирина, Смоляк Анастасия;
  • «Ремонт с дизайнером во время санкций». Проводит дизайнер интерьера Стрелова Евгения, Дизайн Акселератор;
  • «Жить или проживать? Правила грамотной планировки». Проводит дизайнер интерьера Никишева Светлана, Дизайн Акселератор;
  • «Как рассчитать жилую площадь под вашу семью при строительстве дома». Проводит архитектор Цымбалюк Светлана, Дизайн Акселератор;
  • «Возможности вашей планировки». Проводит Шестакова Мария, дизайнер интерьера Дизайн Акселератор;
  • Марафон для новосёлов «Инструктаж к новоселью. О нюансах приёмки квартиры от застройщика». Проводит Юридическая компания «Президиум»;
  • «Как вписаться в бюджет при ремонте». Проводит дизайнер/архитектор Юшкова Евгения, Дизайн Акселератор;
  • «Совместная работа архитектора и дизайнера, почему это выгодно заказчику?» Проводят архитектор Бирюкова Наталья и дизайнер интерьера Дедкова Юлия, Дизайн Акселератор;
  • «Для чего вам дизайнер?». Проводит дизайнер интерьера Бадяева Мария, Дизайн Акселератор:
  • «Маленькие квартиры: как семье разместиться на 36 квадратах».

 

«Сибэскпоцентр» приглашает ознакомиться с экспозицией выставки и принять участие в программе! 

Время работы выставки с 10:00 до 18:00. Место проведения: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 1  павильон ВК «Сибэкспоцентр»

Подробней о выставке на сайте sibexpo.ru

Контакты:
+7(3952)35-29-00, info@sibexpo.ru


/ Сибирское Информационное Агентство /
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