В Сибэкспоцентре пройдет выставка «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» с 3 по 6 ноября

С 3 по 6 ноября 2022 года пройдет «Ярмарка недвижимости. Ипотека. Кредиты» - это выставка для жителей города и гостей, здесь можно узнать больше о недвижимости в Иркутске и других регионах, инвестициях, дизайне и многом другом.
Зачем идти на выставку?
- Если вы ищите для себя идеальное место для жизни;
- Чтобы узнать о новых объектах недвижимости Иркутска;
- Получить консультацию о нюансах приёмки квартиры от застройщика;
- Сравнить предложения от застройщиков в одном месте;
- Увидеть свежие разработки в сфере интерьера;
- Узнать для чего вам дизайнер и как сделать ремонт во время санкций;
- Как грамотно сделать планировку;
- Как семье разместиться на 36 квадратах;
- Узнать о инвестициях в недвижимость;
- Как рассчитать жилую площадь под вашу семью при строительстве дома.
Участники выставки представят следующие направления:
- Многоэтажное, малоэтажное строительство
- Банковские услуги
- Коттеджные посёлки
- Архитектурно-строительные компании
- Дизайнеры интерьеров
- Производство композитных бассейнов
В рамках выставки пройдет много интересных мероприятия для посетителей:
- Новостройки города: обзор недвижимости Иркутска. Проводит Агентство недвижимости «Century 21»;
- Конференция «Антикризисная мини-конференция» Организатор Дизайн Акселератор;
- Презентации новостроек;
- Тур по CRM RealtyRuler - обзор возможностей! Проводит RealtyVision.ru, руководитель проекта CRM RealtyRuler Евгений Лазарев;
- Марафон для новосёлов «Инструктаж к новоселью. О нюансах приёмки квартиры от застройщика». Проводит Юридическая компания «Президиум»;
- «Открытый урок Академии инвесторов». Проводит Туманова Светлана, Инвест-агентство «ProDoma»;
- Мастер-класс «Как продавать недвижимость, когда рынок стоит. Инструменты, тренды». Проводят Панчукова Ирина, Смоляк Анастасия;
- «Ремонт с дизайнером во время санкций». Проводит дизайнер интерьера Стрелова Евгения, Дизайн Акселератор;
- «Жить или проживать? Правила грамотной планировки». Проводит дизайнер интерьера Никишева Светлана, Дизайн Акселератор;
- «Как рассчитать жилую площадь под вашу семью при строительстве дома». Проводит архитектор Цымбалюк Светлана, Дизайн Акселератор;
- «Возможности вашей планировки». Проводит Шестакова Мария, дизайнер интерьера Дизайн Акселератор;
- Марафон для новосёлов «Инструктаж к новоселью. О нюансах приёмки квартиры от застройщика». Проводит Юридическая компания «Президиум»;
- «Как вписаться в бюджет при ремонте». Проводит дизайнер/архитектор Юшкова Евгения, Дизайн Акселератор;
- «Совместная работа архитектора и дизайнера, почему это выгодно заказчику?» Проводят архитектор Бирюкова Наталья и дизайнер интерьера Дедкова Юлия, Дизайн Акселератор;
- «Для чего вам дизайнер?». Проводит дизайнер интерьера Бадяева Мария, Дизайн Акселератор:
- «Маленькие квартиры: как семье разместиться на 36 квадратах».
«Сибэскпоцентр» приглашает ознакомиться с экспозицией выставки и принять участие в программе!
Время работы выставки с 10:00 до 18:00. Место проведения: г.Иркутск, ул.Байкальская, 253-а, 1 павильон ВК «Сибэкспоцентр»
Подробней о выставке на сайте sibexpo.ru
Контакты:
+7(3952)35-29-00, info@sibexpo.ru