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Работодатели признались, о чем втайне хотели бы спросить соискателей

Сервис для поиска работы и сотрудников Работа.ру и сервис автоматизации подбора и обработки резюме СберПодбор провели исследование и узнали, какие неуместные вопросы хотели бы задать работодатели на собеседовании.  В исследовании приняли участие более 1100 представителей российских компаний, рекрутеров и HR-специалистов.

56% опрошенных работодателей признались, что во время интервью с соискателем хотели бы задать кандидату неуместные вопросы, которые не касаются профессиональных навыков. 

Среди популярных вопросов, которые хотели бы, но не могли задать рекрутеры, — вопросы о внешнем виде соискателей, об этом сообщило 48% респондентов. 43% опрошенных работодателей спросили бы о планах на рождение детей и создание семьи. Еще 35% отметили текущее семейное положение.

16% работодателей интересуют политические убеждения. 13% хотели бы узнать о сексуальной ориентации кандидата. 8% отметили вероисповедание и религиозные убеждения. Менее всего работодатели интересуются национальностью и знаками зодиака.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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