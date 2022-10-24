2,59 млн микрозаймов выдано в сентябре

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2022 года количество выданных микрозаймов или займов «до зарплаты» (до 30 тыс. рублей) составило 2,59 млн единиц. По сравнению с предыдущим месяцем данный показатель снизился на 5,8% (в августе 2022 года – 2,75 млн ед.).

В то же время по сравнению с аналогичным периодом прошлого года количество предоставленных гражданам займов «до зарплаты» в сентябре незначительно выросло – на 3,2% (в сентябре 2021 г. – 2,51 млн ед.).

Наибольшее количество микрозаймов в регионах РФ в сентябре 2022 года было выдано в:

Москве (141,7 тыс. ед.),

Московской обл. (121,8 тыс. ед.),

Краснодарском крае (94,8 тыс. ед.),

Свердловской обл. (91,7 тыс. ед.),

Республике Башкортостан (87,1 тыс. ед.).

По сравнению с предыдущим месяцем снижение выдачи микрозаймов в сентябре 2022 года было отмечено во всех регионах страны. При этом самую серьезную динамику сокращения количества выданных займов «до зарплаты» продемонстрировали:

Приморский край (-9,0%),

Белгородская обл. (-8,1%),

Кемеровская обл. (-7,5%),

Свердловская обл. (-7,5%),

Ставропольский край (-7,5%).

В Москве и Санкт-Петербурге выдача микрозаймов снизилась на 4,3% и 3,7% соответственно.

«После падения в апреле, в последующие месяцы вплоть до сентября сегмент микрозаймов постепенно восстанавливался, – констатирует директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Рост выдачи займов «до зарплаты» в мае-августе был обусловлен, прежде всего, эффектом низкой базы после падения в марте, а также снижением ключевой ставки Банка России и сокращением рыночных ставок. Вместе с тем некоторое снижение выдачи в последнее время во многом обусловлено сменой тренда в финансовом поведении граждан. После довольно продолжительного периода потребительской активности, они все больше предпочитают сберегательную модель».