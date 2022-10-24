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Объединенный пассажирский зал на вокзале Иркутск-Пассажирский сдадут в декабре

Трехэтажное здание нового зала уже полностью возведено, работы закончат в декабре 2022 года. Об этом сообщили в пресс-службе ВСЖД.

Продолжаются работы по устройству выходов к пешеходному тоннелю. Ведется отделка стен керамогранитом, на потолках и колоннах монтируются элементы декора. В ближайшее время рабочие приступят к укладке гранитной плитки на полу.

Особое внимание в ходе строительства уделено созданию безбарьерной среды. Для маломобильных пассажиров оборудованы пандусы и устанавливаются подъемники. Кассы адаптированы для пассажиров с ограниченными возможностями здоровья.

В новом здании будут располагаться кассы дальнего следования, просторный зал ожидания, камеры хранения, кафетерий, санитарные комнаты, лифт и эскалатор. Архитектурно корпус будет стилизован под историческое здание вокзала.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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