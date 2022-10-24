Объявлен тендер на ремонт дома №16 по улице Горького в Иркутске

В Иркутске пройдут противоаварийные мероприятия на объекте культурного наследия – отремонтируют дом №16 по улице Горького, сообщает RosTender.info.

Из-за выросшей березы вблизи угла здания образовались сквозные трещины в стенах – необходимо заделать их, устранить дерево и восстановить разрушенный фасад.

Защитить памятник архитектуры предстоит победителю электронного аукциона. Управление капитального строительства города принимает заявки на участие до первого ноября. Начальная цена контракта – 856 921 рубль. Ожидается, что работы завершатся к концу года.

Двухэтажный дом по улице Горького был возведен в 1917 году, на государственную охрану его поставили в 2016 году.