Названы востребованные отрасли в Иркутской области

Президент SuperJob Алексей Захаров рассказал иркутянам о востребованных отраслях на рынке труда до конца года.

Индекс рынка труда составляет 0,97 пункта, это всего на 0,03 пункта ниже средней рекрутинговой активности компаний в аналогичные периоды доковидных 2017—2019 гг. За неделю показатель вырос на 0,01 пункта.

«Компании продолжают активно набирать сотрудников на все направления. Этой зимой можно и нужно идти работать во все отрасли. Россия – это огромный рынок труда и во всех отраслях он остается ресурсонедостаточным, сейчас открыто огромное количество вакансий. Некорректно говорить, что какие-то специалисты особенно востребованы: мы не можем жить без программистов и врачей ровно настолько же, насколько без учителей и технологов общественного питания», − отмечает Алексей Захаров.

«Что касается перспективных отраслей, но нужно заниматься тем, к чему лежит душа. Мы уже видели повышенный интерес к сфере мобильных приложений, блокчейну, криптовалютам. Но еще никто не угадал, что будет востребовано через 10 лет, чтобы отправить своего ребенка учиться именно этому. Мой совет — всегда отправлять ребёнка учиться тому, что ему интересно. Там он в любом случае будет опережать тех, кто пошёл учиться на то же самое, но душа к этому не лежит», − заключил эксперт.