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Землетрясение почувствовали жители Иркутска 25 октября

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Сейсмособытие произошло около 8:30.

По информации Android Earthquake Alerts System, землетрясение произошло в 8:33 по местному времени в 69 километрах от Иркутска (акватория озера Байкал). Предположительная магнитуда толчков в эпицентре – 4,9 балла. Афтершоки дошли до Усолья-Сибирского.

Как рассказали в ГУ МЧС Иркутской области, энергетический класс сейсмособытия составил 12,4.

Толчки почувствовали жители:

  • Иркутска (3-4 балла);
  • Байкальска, Шелехова, Ангарска (3 балла).


/ Сибирское Информационное Агентство /
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