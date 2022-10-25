Землетрясение почувствовали жители Иркутска 25 октября

Читайте также:
17 октября 2022
17 октября 2022
Сейсмособытие произошло около 8:30.
По информации Android Earthquake Alerts System, землетрясение произошло в 8:33 по местному времени в 69 километрах от Иркутска (акватория озера Байкал). Предположительная магнитуда толчков в эпицентре – 4,9 балла. Афтершоки дошли до Усолья-Сибирского.
Как рассказали в ГУ МЧС Иркутской области, энергетический класс сейсмособытия составил 12,4.
Толчки почувствовали жители:
- Иркутска (3-4 балла);
- Байкальска, Шелехова, Ангарска (3 балла).