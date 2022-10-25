Среднестатистическая семья из Иркутской области тратит 18,9 тыс. рублей в месяц на одного человека

По данным Иркутскстата, в 1 полугодии 2022 года потребительские расходы в среднем на одного члена домохозяйства составили 18,9 тыс. рублей в месяц.

Расходы на покупку непродовольственных товаров по сравнению с прошлым годом снизились на 1,4%, затраты на питание, напротив, возросли на 13,9%, оплату услуг – на 21,3%.

Доля расходов на покупку непродовольственных товаров постепенно снижается (за год – с 40,3% до 36,4%), а расходов на питание и оплату услуг растет (соответственно с 34,3 до 35,5% и с 23,2 до 25,7%).

Структура расходов на домашнее питание домохозяйств существенно не изменилась. Как и прежде, наиболее затратна покупка мясной продукции. Почти не различается сумма расходов на молочную продукцию и хлеб, хлебобулочные изделия, включая крупы, – суммарно это еще более четверти продуктовых расходов.

В сельской местности структура расходов на питание другая. В отличие от горожан, сельские семьи почти равную сумму тратят на мясные и хлебные продукты (по 18%) и заметно меньше – на молоко и другие молочные продукты (12%).

Потребительские расходы заметно различаются в семьях разного состава.

В семьях из 4 и более человек на покупку продуктов питания ежемесячно расходуется 4855 рублей на каждого, тогда как одиноко живущий человек тратит на это около 12 тысяч рублей, обеспечивая более качественное и разнообразное питание, и достаточно денег остается на услуги и непродовольственные товары, включая дорогостоящие предметы длительного пользования.