Вторая за год просадка фондового рынка дает возможность для инвесторов

После 21 сентября котировки рынка акций обрушились до минимумов с 2016 года, причем падение было сопоставимо с наблюдавшимся в феврале и марте, пишут «Известия» со ссылкой на исследование АКРА.

Не менее драматичная ситуация сложилась и на долговом рынке, где резко выросли ставки по корпоративным облигациям, причем сильнее всего пострадали наиболее высокорисковые бумаги. Каждая более низкая ступень рейтинга облигаций значительно повышала доходность и снижала цены тех или иных бумаг.

Аналитики, впрочем, считают, что нынешняя ситуация — хороший повод для инвесторов зайти на этот рынок, а падение котировок корпоративных долговых бумаг не должно сильно сказаться на общем состоянии экономики.