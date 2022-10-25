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Lada стала самой продаваемой машиной в России за третью неделю октября

С 17 по 23 октября россияне купили 10 128 новых легковых автомобилей. 40% из них – продукция бренда Lada, пишет агентство «АВТОСТАТ» со ссылкой на данные АО «ППК».

40% всех купленных легковых машин пришлось на отечественную марку Lada, что составило 4 083 экземпляра. Каждый десятый автомобиль относится к китайскому бренду Haval (1027 шт.). Кроме них, в ТОП-5 марочного рейтинга по итогам прошедшей недели попали: Chery (743 шт.), Hyundai (671 шт.) и Kia (667 шт.).

Результаты каждого из оставшихся брендов находятся ниже отметки в 500 единиц.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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