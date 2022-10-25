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Группа компаний ИНК вошла в число лидеров первого российского ESG-рейтинга

По итогам первого в России ESG-индекса АО «ИНК-Капитал» вошло в группу лидеров из 35 российских компаний. Эксперты оценили ESG-профиль участников: экологическую, социальную и управленческую деятельность.

ESG-индекс российского бизнеса — аналитический проект РБК и агентства «Национальные кредитные рейтинги» (НКР), который позволяет оценить, насколько компания следует практикам в области устойчивого развития.

В рейтинге участвовали 115 компаний. Их разделили на три категории по числу набранных баллов: средний уровень соответствия экологическим, социальным и управленческим стандартам; уровень соответствия выше среднего; высокий уровень.

Группа компаний ИНК показала высокий уровень соответствия ESG-стандартам. Так, Иркутская нефтяная компания за два отчетных года выделила более 650 млн рублей на охрану окружающей среды и около 150 млн –  на сохранение биоразнообразия. 

Среди 35 лидеров рейтинга также Газпром, Сбербанк, МТС, НЛМК, Металлоинвест, Тинькофф Банк, Северсталь, EVRAZ и другие. 

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«Устойчивое развитие – одна из самых актуальных тем для человечества, для сохранения цивилизации, – подчеркнула генеральный директор АО «ИНК-Капитал» Марина Седых. – Наша компания внедряет ESG-повестку структурно через интегрированную систему менеджмента, определяющую стратегические цели и задачи. К слову, мы начали заниматься этой темой давно, и не по требованию регулятора, а потому что иного пути для себя не видели и не видим. Я рада, что «ИНК-Капитал» получил высокую оценку первого в стране ESG-индекса – это успех всей нашей команды и стимул двигаться дальше. Группе компаний предстоит пройти большой и сложный путь, создав свою климатическую стратегию, программы сохранения биоразнообразия и развития системы технологической безопасности. Я не сомневаюсь, что мы справимся с этими масштабными задачами».


/ Сибирское Информационное Агентство /
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