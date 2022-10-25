В «нетмонет» теперь можно сохранить данные через мобильный ID

В сервисе «нетмонет» можно сохранить данные карт гостей ресторанов через технологию Mobile ID. Такого на рынке электронных чаевых еще не было.

Чтобы оставить чаевые, гость камерой сканирует QR-код в нижней части своего чека. Попав на страницу официанта, он выбирает сумму и ставит галочку под пунктом «Авторизация через Mobile ID». На этом моменте обрабатываются данные и определяется номер телефона.

Уже после первого использования сервиса «нетмонет» при идентификации через мобильный ID больше не придется тратить время на повторный ввод цифр с карты. В следующий раз сервис автоматически предложит использовать уже сохраненную карту. Или карты. Это абсолютно безопасно – данные будут надежно храниться в зашифрованном виде внутри «нетмонет». Если клиент зайдет с другой сим-карты, то данные не будут показаны, это создает дополнительную защиту.

Технологию Mobile ID разработал билайн, в данный момент сервис также доступен абонентам Теле 2.

«Обезличенное сохранение зашифрованных данных через мобильный ID – поворотный момент в развитии электронных чаевых. Основной вызов всех сервисов с функцией оплаты – идентифицировать пользователя, чтобы избавить его от ввода данных банковской карты при каждой оплате. Это несложно сделать, когда у пользователя установлено мобильное приложение, но становится практически нереализуемым для таких web-приложений, как «нетмонет». Благодаря партнерству мы сократили время на оплату чаевых для более 30% пользователей, а это – сотни тысяч людей. Дальше больше», — прокомментировал основатель и директор «нетмонет» Егор Высоцкий.

В будущем идентификация пользователей через мобильную связь даст возможность собирать информативную статистику и качественно улучшать работу ресторанов. Используя большие данные можно будет выяснить, кто из гостей пришел в первый раз, а кто бывает на постоянной основе, узнать сумму чека и чаевых, сравнить предпочтения гостей в ресторанах одной сети и в разных ресторанах одного сегмента (низкий, высокий, средний, премиум). При этом номер телефона будет зашифрован и данные клиентов защищены.

Также можно уточнить уровень удовлетворенности постоянных гостей, качественно оценить работу официантов и понять, что надо добавить в меню. А применяя геоаналитику, можно подобрать место для нового ресторана.

«Мы видим, что проект Альфа-Банка «нетмонет» уже давно не просто стартап. Он активно развивается и каждый раз показывает выдающиеся результаты – улучшает функционал и обеспечивает удобство клиентов. Все это – благодаря команде и партнёрствам. Использование Mobile ID – еще одна интересная инновация на ранке», — подчеркнул директор малого и микробизнеса Альфа-Банка Денис Осин.