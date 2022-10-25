ВТБ обеспечит переход своих технологических систем на целевые ЦОДы

ВТБ продолжает работу по миграции информационных систем банка из устаревших центров обработки данных (ЦОД) на целевую конфигурацию ЦОДов. В рамках программы миграции замещен уже пятый по счёту ЦОД с устаревшим оборудованием. В планах до конца 2023 года заместить еще два нецелевых ЦОДа, чтобы полностью обновить инфраструктуру.

Эти изменения обеспечивают ВТБ не только необходимый уровень стабильности в работе своих внутрибанковских систем, но и потенциал для роста мощностей. Создаются условия для повышения скорости обработки данных и вывода на рынок новых клиентских сервисов в ситуации непрерывного роста нагрузки на инфраструктуру.

В ЦОДах размещаются системы хранения, передачи и обработки данных, а также другое вычислительное оборудование, обеспечивающее работу основных банковских систем и приложений.

Программа по переводу информационных систем банка в целевые ЦОДы, разработанные и созданные совместно с ПАО «Ростелеком», стартовала в ВТБ в 2019 году. Ранее использовавшиеся центры обработки данных, построенные на иностранном оборудовании предыдущего поколения, уже устарели и не позволяют обеспечить необходимый уровень устойчивой работы. За время программы были выключены устаревшие ЦОДы, приобретенные банком ВТБ в процессе своего развития в начале-середине 2000-х годов.

Новые центры обработки данных ВТБ отвечают всем необходимым требованиям надежности и позволяют проводить плановые работы по ремонту и профилактике без остановки ЦОДов. Все системы в них полностью зарезервированы, что обеспечивает доступность банковских сервисов даже в случае возникновения нештатных ситуаций.

«Работа по отказу от устаревшей инфраструктуры и переход на целевую конфигурацию ЦОД — это основа, позволяющая ВТБ реализовать стратегические цели банка, среди которых — доступность банковских сервисов на уровне 99,99% и возможность получать онлайн 100% финансовых услуг ВТБ. Мы уже построили единую сеть передачи данных, практически завершили миграцию информационных систем в целевую конфигурацию ЦОД, создали облачный портал самообслуживания. Мы строим инфраструктуру с многократным резервированием на современном высокопроизводительном оборудовании, проводим DR-тестирования, следим за мониторингом, используем синхронную репликацию данных», — сообщил заместитель президента-председателя правления ВТБ Вадим Кулик.

«В сложившихся на текущий момент обстоятельствах запустить новый ЦОД и смигрировать в него системы — задача сложная и трудоёмкая. Зависимость от иностранных технологий всё еще сильно влияет на сроки, сложность и на саму возможность реализации такого проекта. Доля серверного и сетевого оборудования, произведенного в России или в дружественных странах, уже значительно выросла, но для отдельных категорий оборудования пока еще осуществляется поиск импортонезависимых аналогов. Успехи есть не только в части серверного, сетевого оборудования и систем хранения данных, но и в части инженерных систем. Например, трансформаторы, автоматы и шкафы — уже полностью российского производства», — рассказал вице-президент, руководитель департамента развития инфраструктуры ВТБ Владимир Дергачев.

«Отечественный рынок ИТ-инфраструктуры находится в стадии трансформации: меняются подходы, сервисные модели, решения, структура запросов и задач. Происходит изменение ИТ-ландшафта, при котором центры обработки данных становятся ключевыми элементами инфраструктуры. Важнейшим критерием успеха такого сложного проекта, как переход на целевую конфигурацию ЦОД ВТБ, является слаженность взаимодействия единой команды ВТБ и “Ростелекома”. Мы выступаем цифровым партнером бизнеса и берем на себя инфраструктурные задачи, позволяя заказчику сфокусироваться на ключевых бизнес-процессах цифровой трансформации», — отметил вице-президент, директор по работе с корпоративными заказчиками ПАО «Ростелеком» Алексей Подрябинников.