Занятия спортом спасают от стресса каждого четвертого россиянина

По данным исследовательского холдинга Ромир, 63% россиян занимаются спортом.

При этом мужчины чаще проводят регулярные тренировки, чем женщины – 18% vs 14%. Всего среди россиян регулярные тренировки проводят 16%, а 47% отметили, что занимаются спортом лишь иногда.

Для каждого четвертого (23%) занятия спортом – это способ борьбы со стрессом.

Дети не помеха для занятия спортом для 60% россиян с детьми до 14 лет – столько среди них ответили, что иногда или регулярно занимаются спортом.

Интересно, что, чем выше доход, тем чаще люди занимаются спортом. Так россияне в низкодоходной группе занимаются спортом в 58% случаев, среди россиян со средним доходом доля таких составляет 59%, а в высокодоходной группе – 70%.

Совсем не занимаются спортом 37%. За полгода с февраля 2022 их число увеличилось на 4 процентных пункта.