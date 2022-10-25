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Банк Уралсиб отменяет комиссию за обслуживание счетов физлиц в евро

С 1 ноября 2022 года Банк Уралсиб отменяет комиссию за обслуживание счетов в евро. 

– Комиссия отменяется по всем текущим счетам, счетам «до востребования», накопительным и карточным счетам физического лица в евро, – говорится в сообщении банка.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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