Банк Уралсиб отменяет комиссию за обслуживание счетов физлиц в евро

С 1 ноября 2022 года Банк Уралсиб отменяет комиссию за обслуживание счетов в евро.

– Комиссия отменяется по всем текущим счетам, счетам «до востребования», накопительным и карточным счетам физического лица в евро, – говорится в сообщении банка.