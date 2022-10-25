ГК «Ингосстрах» совершила сделку по эмиссии и продаже цифровых финансовых активов на платформе «Лайтхаус»

Группа компаний «Ингосстрах» в лице ООО «СОЮЗ Лизинг» и Банка Союз (АО) совершила сделку по эмиссии и продаже цифровых финансовых активов на платформе «Лайтхаус».

Цифровые финансовые активы (далее – ЦФА) – новый финансовый инструмент, который в ближайшей перспективе создаст дополнительный потенциал для роста активов компаний группы и их цифровизации. Лизинг и факторинг – наиболее подходящие для внедрения подобного цифрового инструмента сегменты финансового рынка.



«Интеграция цифровых финансовых активов в деятельность Банка «Союз» позволит усилить направление факторингового финансирования банка, расширит спектр инструментов управления ликвидностью для наших клиентов и создаст новые инструменты для инвестирования средств», - отметил Председатель Правления Банка «Союз» Станислав Даныш