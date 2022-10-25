Примсоцбанк сообщил режим работы в ноябрьские праздники 2022

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» сообщил режим работы отделений в связи с празднованием Дня народного единства.

03 ноября – предпраздничный день, сокращен на 1 час;

04 ноября – выходной день, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;

05 ноября - обслуживание клиентов производится в стандартном режиме по режиму субботы (выходной, в случае если суббота в отделении выходной).

Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.



Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02

Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.