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Примсоцбанк сообщил режим работы в ноябрьские праздники 2022

ПАО СКБ Приморья «Примсоцбанк» сообщил режим работы отделений в связи с празднованием Дня народного единства.

  • 03 ноября – предпраздничный день, сокращен на 1 час;
  • 04 ноября – выходной день, обслуживание физических лиц, юридических лиц и индивидуальных предпринимателей не осуществляется;
  • 05 ноября - обслуживание клиентов производится в стандартном режиме по режиму субботы (выходной, в случае если суббота в отделении выходной).

Банкоматы, терминалы, а также круглосуточные зоны самообслуживания работают в обычном режиме.

Справочная служба для клиентов: 8(800)350-42-02
Поддержка держателей пластиковых карт: 8(800)200-45-75.

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/ Сибирское Информационное Агентство /
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