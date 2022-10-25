Снег и ветер пройдет по Иркутской области 25 октября

По информации Иркутского управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 25 октября в северных районах местами сохранится западный, юго-западный ветер с порывами 15-17 м/с.

По области ожидаются переменная облачность, местами небольшие осадки в виде снега и мокрого снега, ночью в горах Восточного Саяна и южного Прибайкалья небольшой, местами умеренный снег, ветер юго-западный, северо-западный, днём в западных и южных районах юго-западный, юго-восточный 5-10 м/с, местами порывы до 14 м/с, в северных районах 15-17 м/с, температура ночью -2,-7°, при прояснении -9,-14°, днем +1,+6°, местами до -4°.