15 участков дорог отремонтировали в Правобережном округе Иркутска

В Правобережном округе Иркутска завершили ремонт дорог частного сектора. В этом году 10 участков заасфальтировали, а пять отсыпали песчано-гравийной смесью, рассказали SIA.RU в мэрии.
Новый асфальт уложен на следующих улицах:
- Альпийская (от дома № 9 до дома № 16а с выездом на Култукскую);
- Ипподромная (от дома № 116 до дома № 126а);
- 2-я Аларская (от дома № 39 до Култукской, 99/16);
- Радищева (от Радищева по направлению на Японское кладбище, тротуар вдоль СНТ «Байкал»);
- Проезд Турчанинова (от Шевцова до Енисейской);
- Фердинанда Врангеля (с выходом на переулок Николая Черных);
- Ермака (от Григория Шелехова до Губернатора Трескина);
- Лесная (от дома № 59а до пересечения с Ленской);
- Каштаковская (от Детской до Щедрина);
- Щедрина (от Каштаковской до проезда Камчатского)
Проведена отсыпка песчано-гравийной смесью дорог в микрорайоне Лесной. Работы выполнены на улицах Правобережная, Лыжная, Добрая, Владимира Высоцкого и Покровская.
– В настоящее время работы завершены. Подрядчик справился в установленный срок, – отметила глава Правобережного округа Елена Торохова. – Округ совместно с депутатами по обращениям жителей формирует перечень дорог частного сектора, требующих ремонта. Объемы на сегодня большие, поэтому в следующем году работа будет продолжена.