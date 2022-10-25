15 участков дорог отремонтировали в Правобережном округе Иркутска

В Правобережном округе Иркутска завершили ремонт дорог частного сектора. В этом году 10 участков заасфальтировали, а пять отсыпали песчано-гравийной смесью, рассказали SIA.RU в мэрии.

Новый асфальт уложен на следующих улицах:

Альпийская (от дома № 9 до дома № 16а с выездом на Култукскую);

Ипподромная (от дома № 116 до дома № 126а);

2-я Аларская (от дома № 39 до Култукской, 99/16);

Радищева (от Радищева по направлению на Японское кладбище, тротуар вдоль СНТ «Байкал»);

Проезд Турчанинова (от Шевцова до Енисейской);

Фердинанда Врангеля (с выходом на переулок Николая Черных);

Ермака (от Григория Шелехова до Губернатора Трескина);

Лесная (от дома № 59а до пересечения с Ленской);

Каштаковская (от Детской до Щедрина);

Щедрина (от Каштаковской до проезда Камчатского)

Проведена отсыпка песчано-гравийной смесью дорог в микрорайоне Лесной. Работы выполнены на улицах Правобережная, Лыжная, Добрая, Владимира Высоцкого и Покровская.

– В настоящее время работы завершены. Подрядчик справился в установленный срок, – отметила глава Правобережного округа Елена Торохова. – Округ совместно с депутатами по обращениям жителей формирует перечень дорог частного сектора, требующих ремонта. Объемы на сегодня большие, поэтому в следующем году работа будет продолжена.