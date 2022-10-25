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15 участков дорог отремонтировали в Правобережном округе Иркутска

В Правобережном округе Иркутска завершили ремонт дорог частного сектора. В этом году 10 участков заасфальтировали, а пять отсыпали песчано-гравийной смесью, рассказали SIA.RU в мэрии.

Новый асфальт уложен на следующих улицах:

  • Альпийская (от дома № 9 до дома № 16а с выездом на Култукскую);
  • Ипподромная (от дома № 116 до дома № 126а);
  • 2-я Аларская (от дома № 39 до Култукской, 99/16);
  • Радищева (от Радищева по направлению на Японское кладбище, тротуар вдоль СНТ «Байкал»);
  • Проезд Турчанинова (от Шевцова до Енисейской);
  • Фердинанда Врангеля (с выходом на переулок Николая Черных);
  • Ермака (от Григория Шелехова до Губернатора Трескина);
  • Лесная (от дома № 59а до пересечения с Ленской);
  • Каштаковская (от Детской до Щедрина);
  • Щедрина (от Каштаковской до проезда Камчатского)

Проведена отсыпка песчано-гравийной смесью дорог в микрорайоне Лесной. Работы выполнены на улицах Правобережная, Лыжная, Добрая, Владимира Высоцкого и Покровская.

– В настоящее время работы завершены. Подрядчик справился в установленный срок, – отметила глава Правобережного округа Елена Торохова. – Округ совместно с депутатами по обращениям жителей формирует перечень дорог частного сектора, требующих ремонта. Объемы на сегодня большие, поэтому в следующем году работа будет продолжена.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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