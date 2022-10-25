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Жильцам дома, на который упал самолет Су-30 в Иркутске, перечислили материальную помощь

Каждая семья получит по 100 тысяч рублей, рассказали SIA.RU в пресс-службе правительства Иркутской области.

– Вчера пострадавшим восстановили паспорта и сегодня утром министерство социального развития, опеки и попечительства региона направило в кредитные организации адресную материальную помощь по 100 тысяч рублей на семью на первоочередные нужды. До конца дня средства должны поступить на счета, – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, что вечером 23 октября самолет Су-30 СМ упал на двухквартирный жилой дом, в котором проживали две семьи. Впоследствии сгорел дом и рядом стоящий автомобиль, погибли два пилота самолета, травмированных и погибших среди местного населения нет.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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