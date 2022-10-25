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Онкобольные дети из Иркутской области увидели запуск ракеты «Союз» со спутником «Скиф-Д» на борту

Дети из Иркутской области наблюдали за пуском ракеты «Союз» со спутником «Скиф-Д» на борту. Запуск состоялся на космодроме Восточный в Амурской области, рассказали SIA.RU в компании.

<p>Фото пресс-службы компании ИНК</p>

Фото пресс-службы компании ИНК

Участниками проекта благотворительного фонда Unity стали дети из нескольких городов России -Ейска, Липецка, Воронежа, Екатеринбурга, Москвы.

В благотворительной акции также участвовали семеро детей из Тулуна, Братска, Шелехова, Усолья-Сибирского и воспитанник Иркутского детского дома. Все они - пациенты онкологического отделения областной детской больницы. Расходы на перелет и проживание частично взял на себя Благотворительный фонд Марины Седых.

<p>Фото пресс-службы компании ИНК</p>

Фото пресс-службы компании ИНК

Дети во время арт-терапии нарисовали свои мечты. После этого 24 рисунка с помощью специальной технологии были нанесены на корпус спутника "Скиф-Д", который будет находиться на орбите в течение 50 лет.

Также для гостей были организованы экскурсии по производственным цехам космодрома, в Амурский госуниверситет и по городу Благовещенску.


<p>Фото пресс-службы компании ИНК</p> <p>Фото пресс-службы компании ИНК</p> <p>Фото пресс-службы компании ИНК</p>
/ Сибирское Информационное Агентство /
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