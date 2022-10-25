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Ольга Кощина назначена главврачом Ангарской городской больницы

Конкурс на должность прошел в министерстве здравоохранения Иркутской области, рассказали в пресс-службе министерства.

<p>Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области</p>

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области

Ольга Кощина окончила Иркутский государственный медицинский институт в 1991 году. Она начала работать врачом-кардиологом в Больнице скорой медицинской помощи. В 2007 году назначена на должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе БСМП.

С 2008 по 2012 годы работала заместителем начальника Управления здравоохранения Ангарского муниципального образования по организации медицинской помощи взрослому населению. Административную работу совмещала с врачебной деятельностью.

С 2013 года Ольга Кощина работала в министерстве здравоохранения Иркутской области. Имеет богатый клинический и организаторский опыт, который позволит динамично развивать медучреждение.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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