Ольга Кощина назначена главврачом Ангарской городской больницы

Конкурс на должность прошел в министерстве здравоохранения Иркутской области, рассказали в пресс-службе министерства.

Фото пресс-службы министерства здравоохранения Иркутской области

Ольга Кощина окончила Иркутский государственный медицинский институт в 1991 году. Она начала работать врачом-кардиологом в Больнице скорой медицинской помощи. В 2007 году назначена на должность заместителя главного врача по клинико-экспертной работе БСМП.

С 2008 по 2012 годы работала заместителем начальника Управления здравоохранения Ангарского муниципального образования по организации медицинской помощи взрослому населению. Административную работу совмещала с врачебной деятельностью.

С 2013 года Ольга Кощина работала в министерстве здравоохранения Иркутской области. Имеет богатый клинический и организаторский опыт, который позволит динамично развивать медучреждение.