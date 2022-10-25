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В аэропорту Красноярска установят станцию зарядки для электромобилей

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До конца года станция зарядки для электромобилей появится в аэропорту Красноярска. Её установит компания En+ Group. Также в планах холдинга открыть еще пять ЭЗС в Иркутской области. Они будут установлены в микрорайоне в Иркутске (сикрорайон Ново-Ленино), вблизи федеральных трасс в Черемховском (д. Шаманаева) и Усольском районах (п. Мальта), а также в Тулуне и Братске, сообщил глава энергетического бизнеса En+ Group Михаил Хардиков.

На прошлой неделе компания открыла три новых станции на пути к Байкалу – в поселке Усть-Ордынский, а также сёлах Баяндай и Еланцы Иркутской области. Сейчас сеть зарядных станций российского холдинга En+ Group в Иркутской области насчитывает 13 пунктов, с учетом запланированных открытий до конца года приблизится к 20.

Открывая сеть электрозаправочных станций, En+ Group поддерживает мировой тренд, направленный на развитие электромобилей и считает, что это способствует более бережному отношению к природе.


/ Сибирское Информационное Агентство /
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