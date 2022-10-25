Средний размер лимитов по кредитным картам в сентябре составил 71,4 тыс. рублей

По данным Национального бюро кредитных историй (НБКИ), в сентябре 2022 года средний размер лимита по выданным кредитным картам составил 71,4 тыс. руб., сократившись по сравнению с предыдущим месяцем на 2,1% (в августе 2022 года – 72,9 тыс. руб.).

При этом по сравнению с «досанкционным» февралем средний размер лимитов по кредитным картам также сократился – на 5,7% (в феврале 2022 года – 75,6 тыс. руб.), а в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, напротив, немного увеличился – на 2,6% (в сентябре 2021 года – 69,5 тыс. руб.).

В сентябре 2022 года самый большой средний размер лимита по выданным кредитным картам в регионах РФ был отмечен в:

Москве (105,2 тыс. руб.),

Санкт-Петербурге (87,9 тыс. руб.),

Московской обл. (86,5 тыс. руб.),

Ханты-Мансийском АО (85,4 тыс. руб.),

Приморском крае (76,2 тыс. руб.).

Снижение среднего размера лимита по кредитным картам в сентябре 2022 года было отмечено в большинстве российских регионов. При этом по сравнению с предыдущим месяцем сильнее всего данный показатель сократился в:

Санкт-Петербурге (-5,9%),

Нижегородской обл. (-5,1%),

Москве (-4,7%),

Московской обл. (-4,5%),

Свердловской обл. (-4,3%).

В то же время в ряде субъектов РФ средний размер лимита по кредитным картам в сентябре, напротив, вырос, в том числе, в Республике Башкортостан (+2,6%), Новосибирской области (+2,3%), а также в Алтайском (+1,1%), Ставропольском (+1,0%) и Красноярском (+0,9%) краях.

«После существенного снижения в марте, в последующие месяцы средние лимиты по кредитным картам не только восстановились до прошлогодних уровней, но и превысили их, – считает директор по маркетингу НБКИ Алексей Волков. – Во многом это обусловлено общей стабилизацией ситуации в сегменте кредитных карт, а также эффективным управлением банками кредитным риском с помощью такого инструмента, как лимиты по картам. Кроме того, после небольшого перерыва в марте-апреле, в дальнейшем в данный сегмент стали возвращаться заемщики «хорошего кредитного качества» с высокими значениями Персонального кредитного рейтинга (ПКР). А эти граждане, как правило, берут кредиты на более значительные суммы. Помимо прочего, им интересны технологичность и удобство получения кредитов с помощью кредитных карт, а также привлекательные условия кредитования (льготный период по оплате процентов, кэшбэк и т.д.)».