Инвестиционная компания и банк «Фридом Финанс» сменит название на «Цифра»

Стратегия ребрендинга подразумевает развитие в цифровую экосистему, состоящую из ИК, банка, управляющей компании и лизинговой компании, сообщили в ИК «Фридом Финанс».

В результате ребрендинга ИК «Фридом Финанс» сменит наименование на «Цифра брокер», а Банк «Фридом Финанс» будет работать под брендом «Цифра банк».

«ИК и банк сохранят прежнюю команду, точечно усилив ее новыми специалистами, и продолжат свое развитие, базируясь на мощной IT-инфраструктуре, выстроенной за последние несколько лет», – говорят в пресс-службе.